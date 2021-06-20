Требуется маскирование для блюра в after effects различных предметов (сигарет, логотипов, алкоголя и т.п.). Если видели как по тв замазывают сигареты - это именно то, что нужно! Работы много. Необходим навык работы ...
Монтаж видео 3 мин
Нужно отмонтировать видео.
Длина видео 3 минуты.
Сделать нужно срочно
Все что нужно дам в лс.
Заявки фрилансеров
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