Есть видео на ютубе, я скину полную расшифровку видео (текст всего что говорят) Задача: 1) этот текст нужно оформить в адекватную статью для сайта 2) Добавить к статье 2-3 картинки тематически (из ...
Видео ролик
Нужно сделать небольшой видео ролик примерно на 25 секунд. Все исходники скину, нужно будет сделать переходы. Пример того, что нужно скину в лс
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