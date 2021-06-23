Видео ролик

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Завершен38 заявок821 просмотр

Нужно сделать небольшой видео ролик примерно на 25 секунд. Все исходники скину, нужно будет сделать переходы. Пример того, что нужно скину  в лс

4 года назад
SergeyMIke
Майк 
27 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lucidream
Павел 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$12
1 день
Escrow
Всё было сделано вовремя. Все пожелания и правки учтены. Спасибо.
Было приятно работать !

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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