Видео монтаж интересного проекта!

Всем привет!

Ищу монтажера для интересного видео, проект серьезный, просьба чтобы

подход был соотвествующий. Сразу же уточню условия оплаты о цене договоримся

в личной беседе. Если нужны будут правки в монтаже отдельно они

не оплачиваются. Время на выполнение 2 дня.

Хронометраж видео не больше минуты, желательно секунд ~50-55

Музыка в видео: https://www.youtube.com/watch?v=GOAoBGBFcjA

Брать с 2:16 и сделать так, чтобы музыка заканчивалась на последнем кадре после слов

или перед это уже по ситуации надо смотреть.

Расскажу вкратце суть видео:

Самые важные вещи в вашей жизни бесплатны, друзья, улыбки, объятия, семья, красота мира.

Главной задачей проникнуться атмосферой героев в кадре

и выдать классный материал чтобы трогало за душу.

И так начнем, https://failiem.lv/u/wa98y2peq#/view/y37q3uhgk вот первая ссылка

в ней первый архив материала "Друзья, Улыбки".

Начинается все с баскетбола, сразу же просьба вставлять кадры где видна стена,

чтобы не было видно гаражи и людей проходящих.

В самом начале нужно сделать красивый текст который будет где-то в углу,

красиво появляться и так же красиво исчезать, можно подумать над эффектом,

размер небольшой, но чтобы можно было прочитать (текст: "Друзья Улыбки").

Когда они играют в баскетбол нужно сделать эффект фотографий вот пример:

https://www.youtube.com/watch?v=0qZp821d0cg и можно еще попробовать добавить

звук фотоопарата, если будет в тему.

Сам эффект начинается с 0:07.

В конце баскетбола объязательно вставить момент с 0:19-0:25 (там так файл называется)

Теперь пришло время Поливайки, после кадра (0:19-0:25 баскетбол)

сразу же идет кадр c 0:21-0:27 где они стоят у стены крупно, там можно поиграться

с длительностью этого кадра, чтобы все было быстрее.

Так же просьба брать кадры где видна стена,

чтобы не было видно гаражи и людей проходящих.

Тут важность передать атмосферу веселья, улыбок.

Поэтому играемся с замедлением и заканчивать "Поливайка" следует на кадре

0:30 там так файл и называется.

Вот вторая ссылка на архив: https://failiem.lv/u/bp64en99v#/view/vhpuuam2a

В ней материал "Объятия, Семья" Все начинается с кадра на 0:17 секунде до 0:20

просьба чтобы не было видно лиц детей.

Второй кадр начинается с 0:16 по 0:32 тут уже по желанию сколько секунд оставлять

главное чтобы было четко.

Так же на втором кадре вставить текст, как и впервой инструкции только текст

"Объятия Семья"

Вот третья ссылка на архив https://failiem.lv/u/2tmpdz98f#/view/zgjtceg74

В ней материал "Любовь к миру"

Начинается все с кадра "подход к вышке" там нужно выбрать самый удачный

и подходящий кадр и так же на этом кадре вставить текст как и впервой инструкции

только текст "Любовь к миру".

Потом идет кадр подъем на вышку тут уже важно смотреть как будет получаться

если не очень то не надо, но была идея взять небольшой кусок где камера

поднимается по лестнице, ускорить его и добавить эффект

https://www.youtube.com/watch?v=x24fX0wQosI вот такое размытие, как будто

камера глючит, чет такое.

Если получится то ок, если нет то не надо вставлять вообще, но в любом случае за этим

кадром идет вышка 360 там идея тоже в том чтобы захватить небольшой кусочек

закружить голову зрителю, передать атмосферу величины мира.

Но этот кадр должен заканчиваться на таком переходе:

https://www.youtube.com/watch?v=D5iIr0fcQRY на самом кадре будет присутсвовать

соприкосновения с столбами и можно обыграть этот момент таким красивым

переходом.

Переход на кадр "конец+голос" тут тоже нужно выбрать один из двух кадров, какой

будет лучше смотреться.

Суть он стоит, медленно уходит, музыка постепенно становиться тише и тихо играет на фоне

и когда кадр станет статичным, тогда нужно чтобы начались слова:

https://failiem.lv/u/ndayp9p99#/view/cdjvwk8gp вот тут слова и примерные шрифты

для вдохновления.

И важно их тоже красивым шрифтом написать по центру и этот же шрифт использовать

для всех слов в видео.

Еще важный момент поработать над цветокоррекцией, чтобы картинка была сочной

а так же можно предлагать свои идеи,задумки,эффекты.

Пишите, все обсудим и договоримся.