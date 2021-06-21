Нужно сделать небольшой видео ролик примерно на 25 секунд. Все исходники скину, нужно будет сделать переходы. Пример того, что нужно скину в лс
Видео монтаж интересного проекта!
Всем привет!
Ищу монтажера для интересного видео, проект серьезный, просьба чтобы
подход был соотвествующий. Сразу же уточню условия оплаты о цене договоримся
в личной беседе. Если нужны будут правки в монтаже отдельно они
не оплачиваются. Время на выполнение 2 дня.
Хронометраж видео не больше минуты, желательно секунд ~50-55
Музыка в видео: https://www.youtube.com/watch?v=GOAoBGBFcjA
Брать с 2:16 и сделать так, чтобы музыка заканчивалась на последнем кадре после слов
или перед это уже по ситуации надо смотреть.
Расскажу вкратце суть видео:
Самые важные вещи в вашей жизни бесплатны, друзья, улыбки, объятия, семья, красота мира.
Главной задачей проникнуться атмосферой героев в кадре
и выдать классный материал чтобы трогало за душу.
И так начнем, https://failiem.lv/u/wa98y2peq#/view/y37q3uhgk вот первая ссылка
в ней первый архив материала "Друзья, Улыбки".
Начинается все с баскетбола, сразу же просьба вставлять кадры где видна стена,
чтобы не было видно гаражи и людей проходящих.
В самом начале нужно сделать красивый текст который будет где-то в углу,
красиво появляться и так же красиво исчезать, можно подумать над эффектом,
размер небольшой, но чтобы можно было прочитать (текст: "Друзья Улыбки").
Когда они играют в баскетбол нужно сделать эффект фотографий вот пример:
https://www.youtube.com/watch?v=0qZp821d0cg и можно еще попробовать добавить
звук фотоопарата, если будет в тему.
Сам эффект начинается с 0:07.
В конце баскетбола объязательно вставить момент с 0:19-0:25 (там так файл называется)
Теперь пришло время Поливайки, после кадра (0:19-0:25 баскетбол)
сразу же идет кадр c 0:21-0:27 где они стоят у стены крупно, там можно поиграться
с длительностью этого кадра, чтобы все было быстрее.
Так же просьба брать кадры где видна стена,
чтобы не было видно гаражи и людей проходящих.
Тут важность передать атмосферу веселья, улыбок.
Поэтому играемся с замедлением и заканчивать "Поливайка" следует на кадре
0:30 там так файл и называется.
Вот вторая ссылка на архив: https://failiem.lv/u/bp64en99v#/view/vhpuuam2a
В ней материал "Объятия, Семья" Все начинается с кадра на 0:17 секунде до 0:20
просьба чтобы не было видно лиц детей.
Второй кадр начинается с 0:16 по 0:32 тут уже по желанию сколько секунд оставлять
главное чтобы было четко.
Так же на втором кадре вставить текст, как и впервой инструкции только текст
"Объятия Семья"
Вот третья ссылка на архив https://failiem.lv/u/2tmpdz98f#/view/zgjtceg74
В ней материал "Любовь к миру"
Начинается все с кадра "подход к вышке" там нужно выбрать самый удачный
и подходящий кадр и так же на этом кадре вставить текст как и впервой инструкции
только текст "Любовь к миру".
Потом идет кадр подъем на вышку тут уже важно смотреть как будет получаться
если не очень то не надо, но была идея взять небольшой кусок где камера
поднимается по лестнице, ускорить его и добавить эффект
https://www.youtube.com/watch?v=x24fX0wQosI вот такое размытие, как будто
камера глючит, чет такое.
Если получится то ок, если нет то не надо вставлять вообще, но в любом случае за этим
кадром идет вышка 360 там идея тоже в том чтобы захватить небольшой кусочек
закружить голову зрителю, передать атмосферу величины мира.
Но этот кадр должен заканчиваться на таком переходе:
https://www.youtube.com/watch?v=D5iIr0fcQRY на самом кадре будет присутсвовать
соприкосновения с столбами и можно обыграть этот момент таким красивым
переходом.
Переход на кадр "конец+голос" тут тоже нужно выбрать один из двух кадров, какой
будет лучше смотреться.
Суть он стоит, медленно уходит, музыка постепенно становиться тише и тихо играет на фоне
и когда кадр станет статичным, тогда нужно чтобы начались слова:
https://failiem.lv/u/ndayp9p99#/view/cdjvwk8gp вот тут слова и примерные шрифты
для вдохновления.
И важно их тоже красивым шрифтом написать по центру и этот же шрифт использовать
для всех слов в видео.
Еще важный момент поработать над цветокоррекцией, чтобы картинка была сочной
а так же можно предлагать свои идеи,задумки,эффекты.
Пишите, все обсудим и договоримся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть видео на ютубе, я скину полную расшифровку видео (текст всего что говорят) Задача: 1) этот текст нужно оформить в адекватную статью для сайта 2) Добавить к статье 2-3 картинки тематически (из ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно отмонтировать видео. Длина видео 3 минуты. Сделать нужно срочно Все что нужно дам в лс.Видеомонтаж88 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется маскирование для блюра в after effects различных предметов (сигарет, логотипов, алкоголя и т.п.). Если видели как по тв замазывают сигареты - это именно то, что нужно! Работы много. Необходим навык работы ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется заменить картинки для данного видео , архив с картинками предоставлю. И видео также предоставлю как видео выглядит можно посмотреть здесь. https://videohive.net/item/urban-glitch-intro/22162105?_ga=2.102741382.667882962.1624111602-1660137770.1619727511Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Монтаж короткого видео для Инстаграм, сделанного с дрона. Видео рапсовых полей.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Мне нужен кто то кто сможет сделать рекламный ролик в Фейсбук с рекламой продукта,связанного с лошадьми . Это сумка,сделанная для наездников и которая носится во время езды на лошадиБыло бы здорово увидеть лошадь в ролике,но ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1iY6BdWiK9TMoB_srcBZLIE55bydwhNdDmnYXGdMkAL4/edit?usp=sharingВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте нам нужен продающий ролик для нашего криптобанка. https://mostlink.me/5ea9l Важно чтобы ролик был продающий, на английском и высокого качества с motion графикой. Содержание давайте обсудим в телеграме, скидывайте сразу ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт4 года назад