Нужно разработать дизайн сайта клинингового сервиса, запуск самой компании планируем с середины февраля! Нужен качественный современный дизайн! ТЗ нет, готов заполнить бриф и все, что предложит дизайнер. РАССМАТРИВАЮ только заявки с сопроводительным письмом и работами в портфолио! Цену указывайте ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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