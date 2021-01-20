Цветочный интернет магазин Москва

Нужно разработать дизайн сайта клинингового сервиса, запуск самой компании планируем с середины февраля! Нужен качественный современный дизайн! ТЗ нет, готов заполнить бриф и все, что предложит дизайнер. РАССМАТРИВАЮ только заявки с сопроводительным письмом и работами в портфолио! Цену указывайте ...