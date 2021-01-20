Сделать свой стиль css оплаты free-kassa

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок506 просмотров
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Добрый вечер, нужен свой стиль css для оплаты через платежную систему фри-касса.

Сама платежная система настроена и работает. 

В платежной системе есть возможность добавить свой стиль https://www.free-kassa.ru/news.php?id=132

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CSS
3 года назад
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад