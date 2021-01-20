Сделать свой стиль css оплаты free-kassa

Делаем редизайн сайта, всего 33 страницы. Главная, шапка и футер уже есть и даже сверстана и прикреплена временно к прошлому сайту. 26 страниц - это один шаблон и нужно для него прорисовать все структурные компоненты, из которых ...
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Добрый вечер, нужен свой стиль css для оплаты через платежную систему фри-касса.
Сама платежная система настроена и работает.
В платежной системе есть возможность добавить свой стиль https://www.free-kassa.ru/news.php?id=132
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