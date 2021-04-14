tania_web0

Таня Сергиенко tania_web0

 
22 годаУкраина/Кролевец
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Созданим вам сайт на Тильде

Я занимаюсь созданием сайтов уже полгода, могу создать вам сайт для продвижения вашего дела за суму от 100$. Работаю на Тильде. У меня есть сайт-портфолио где вы можете посмотреть мои кейсы и ознакомиться с этапами

работы sergienkodesign.com 

Гарантирую своевременное выполнение работы,быстрое исправление недочетов  и поддержку 24/7.

Могу провести вам бесплатную консультацию или  собрать подборку 10 лучших сайтов ваших конкурентов и отправить вам с комментарием. 

Контакты: 

Телефон: +380678521305

Email: [email protected]