andy_griffin

Андрей andy_griffin

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный дизайн, соблюдение сроков, разумная цена.

Приветствую, я специализируюсь на разработке удобного дизайна для проектов

любой сложности от лендингов до веб сервисов а также мобильных приложений.

· Качественная работа

· Четкое соблюдение сроков

· Разумные цены

· Опыт более 10 лет

· Скидки постоянным клиентам

Инструменты

·Adobe XD

·Figma

·Adobe Photoshop

·Adobe Illustrator

·InVision

Портфолио https://www.fl.ru/users/andy_griffin/

Как происходит сотрудничество:

1) Согласование стоимости и объема работ

2) Выбираете меня исполнителем

3) Аванс 50% от первой части проекта

4) Разработка макета

5) Внесение доработок по необходимости

6) Оплата остатка по проекту. Передача исходников для дальнейшей верстки

Способы оплаты:

Visa/Mastercard

Яндекс деньги

Расчетный счет ИП

Payoneer

E-mail:

[email protected]

Skype:

andy_griffin

Portfolio:

rassudin.pro

Мои клиенты – мои партнеры

FigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$1000
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта
Пишу этот отзыв с огромным удовольствием! Я много лет по своим проектам работаю с разными специалистами, могу с уверенностью сказать, что Андрей - один из лучших специалистов с которыми мне приходилось иметь дело. Человек не просто компетентен в своей профессии. Андрей легко идет на контакт, приятен в общении, всегда готов ответить на вопросы, дать дельный совет, помочь определиться с выбором. Дизайн, который мы заказывали у Андрея, получился именно таким, каким мы хотели его видеть: красивым, современным, продуманным. Спасибо Андрею за работу! Рекомендую этого специалиста. Очень надеюсь, что нам ещё представится возможность поработать вместе.
Работать с Натальей одно удовольствие, вышло очень приятное и позитивное сотрудничество! Четкое понимание задачи и ее постановка, постоянная коммуникация, своевременная оплата, грамотные правки.  Был рад поработать над интересным проектом! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 7 дней
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