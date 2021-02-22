Приветствую, я специализируюсь на разработке удобного дизайна для проектов
любой сложности от лендингов до веб сервисов а также мобильных приложений.
· Качественная работа
· Четкое соблюдение сроков
· Разумные цены
· Опыт более 10 лет
· Скидки постоянным клиентам
Инструменты
·Adobe XD
·Figma
·Adobe Photoshop
·Adobe Illustrator
·InVision
Портфолио https://www.fl.ru/users/andy_griffin/
Как происходит сотрудничество:
1) Согласование стоимости и объема работ
2) Выбираете меня исполнителем
3) Аванс 50% от первой части проекта
4) Разработка макета
5) Внесение доработок по необходимости
6) Оплата остатка по проекту. Передача исходников для дальнейшей верстки
Способы оплаты:
Visa/Mastercard
Яндекс деньги
Расчетный счет ИП
Payoneer
E-mail:
Skype:
andy_griffin
Portfolio:
Мои клиенты – мои партнеры
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