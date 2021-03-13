Дизайн сайтов

Меня зовут Анжела, я веб-дизайнер.

Специализируюсь на лендингах/корпоративных сайтах/сайтах-визитках/интернет-магазинах.

Работаю в Figma, Photoshop.

Моя работа состоит:

- Анализ брифинга

- Анализ целевой аудитории и конкурентов

- Подбор контента для сайта если у Вас их нет

- Создание прототипа

- Создание дизайн-макета в Figma

- Анимация базовая, расширенная

- Адаптация под мобильную и версию (по необходимости)

Почему именно я подойду вам?

1. Спокойно отношусь к правкам и с удовольствием выслушаю все пожелания клиента.

2. Хочу развиваться в этой сфере и не боюсь сложностей.

3. Легко анализирую и отбираю информацию.

4. Пишу тексты со смыслом и которые продают

Моё портфолио работ по дизайну на Behance:

https://www.behance.net/anzhelapuz2c30

Ссылки на социальные сети:

Инстаграм: https://www.instagram.com/_dpndnc/

ВК: https://vk.com/id281527397

Telegram/WatsApp: 8-996-347-05-80