Анжела Пузырева AnzhelaPuzyrevaAnzhelaPuzyreva
Меня зовут Анжела, я веб-дизайнер.
Специализируюсь на лендингах/корпоративных сайтах/сайтах-визитках/интернет-магазинах.
Работаю в Figma, Photoshop.
Моя работа состоит:
- Анализ брифинга
- Анализ целевой аудитории и конкурентов
- Подбор контента для сайта если у Вас их нет
- Создание прототипа
- Создание дизайн-макета в Figma
- Анимация базовая, расширенная
- Адаптация под мобильную и версию (по необходимости)
Почему именно я подойду вам?
1. Спокойно отношусь к правкам и с удовольствием выслушаю все пожелания клиента.
2. Хочу развиваться в этой сфере и не боюсь сложностей.
3. Легко анализирую и отбираю информацию.
4. Пишу тексты со смыслом и которые продают
Моё портфолио работ по дизайну на Behance:
https://www.behance.net/anzhelapuz2c30
Ссылки на социальные сети:
Инстаграм: https://www.instagram.com/_dpndnc/
ВК: https://vk.com/id281527397
Telegram/WatsApp: 8-996-347-05-80
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