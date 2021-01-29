Оформить дизайн Инстаграма

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок1144 просмотра
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Здравствуйте! 

Имеется инстаграм https://www.instagram.com/reeft.official/

Имеются сайты Со схожим оформлением но разными цветами https://reeft-shop.ru/ и https://reeft.ru/

Хотим попробовать развивать инстаграм, для этого хотим его оформить как например делают  

https://www.instagram.com/planka.buro/

Для этого нам нужны шаблоны для размещения както примерно так мы это представляем, но не так https://www.figma.com/file/zYEgWsYMMxU4CXBAJQnaac/Untitled?node-id=0%3A1

Поясню - там по ссылке я просто накидал примерно, выглядит не очень это. Нужно чтобы выглядело хорошо. 

Вот например https://yadi.sk/i/qBqrzAR3hOd66w

Итого:

1) Нужно сделать аватар для инстаграм в котором были бы отражены 2 направления - системы, и магазин. Синее и желтое. Как идея - Надпись РИФТ под ней СИСТЕМЫ / МАГАЗИН и ободок вокруг всего этого градиентом от синего к желтому.

2) Нужно сделать несколько шаблонов для размещения фото по типу https://yadi.sk/i/qBqrzAR3hOd66w .

- Новинка (желтый цвет это для магазина, например новая крутая камера)

- Монтаж (синий цвет)

- Статья или обзор (Например "Как организовать сетевой узел видеонаблюдения") можно и желтый и синий использовать

- Будни (синий)

- Розыгрыш, подарки (желтый, магазин)

Можно попробовать использовать иконки, паттерны, фигуры, символы какие-то. 

Это должны быть шаблоны какие то, я не знаю в чем именно, но чтобы удобно было размещать с телефона например (В фигме?). Надписи соответственно редактируемые. 

3) Оформить иконки для вечных сторис по типу https://yadi.sk/i/xu0zP7h8ezlosw

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3 года назад
danil4er
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
skemovich
21 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$50
5 дней
Всё отлично, приятно было поработать) Рекомендую!
Четкая задача, адекватные правки, приятно работать! рекомендую!)
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