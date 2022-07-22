Требуется восстановить работоспособность скрипта на Python, использующего Selenium. Изменений на сайте не замечено, техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях. Необходим опыт работы с программированием на Python и знание Selenium.
Visual basic доработка программы
Здравствуйте,
есть программа, она написана на visual basic, её нужно немного доработать. Добавить в ней некоторые моменты.
Я объясню что нужно сделать. Пишите, если у вас есть большой опыт в этой области.
бюджет 5000
Заявки фрилансеров
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