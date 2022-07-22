Visual basic доработка программы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка385 просмотров

Здравствуйте,

есть программа, она написана на visual basic, её нужно немного доработать. Добавить в ней некоторые моменты.

Я объясню что нужно сделать. Пишите, если у вас есть большой опыт в этой области.

бюджет 5000

3 года назад
guest_16584954620808
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов(-2)
3 года назад

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