Необходимо расшифровать HTTPS запрос с одного сервиса и представить метод его расшифровки. Ожидается детальное описание процесса, включая используемые инструменты и шаги для выполнения задачи.
Переделать программу (модифицировать)
Есть кое какая ".apk" программа на системной базе "Android" . В которой из мелочей нудно изменить: иконка приложения, название, версию, убрать всплывающее окно и заменить пару слов в окне которое отображается в уведомлениях.
Из главного изменения требуется что бы программа которая достаёт нужный мне текст отправляла сама мне его на почту/телеграм.
Заявки фрилансеров
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