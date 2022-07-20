Есть кое какая ".apk" программа на системной базе "Android" . В которой из мелочей нудно изменить: иконка приложения, название, версию, убрать всплывающее окно и заменить пару слов в окне которое отображается в уведомлениях.

Из главного изменения требуется что бы программа которая достаёт нужный мне текст отправляла сама мне его на почту/телеграм.