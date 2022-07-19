Всем добрый день. Нужна помощь для создания бота в сети вк(python). Функционал: по заданному слову, отправлял в ответ людям по 1 строчке из текстового файла и затухал, то есть просто переставал функционировать для данного человека. Важно: отправляемые слова должны отправляться строго в порядке очереди в текстовом файле(не рандомно)

Отправленная строка не должна повторяться.

Один человек - одна строка. Тоесть один человек не должен получить ни коим образом следующие строки при отправке сообщения.

Прошу создать или помочь с его написанием.