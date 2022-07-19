Бот вк

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт15 заявок464 просмотра

Всем добрый день. Нужна помощь для создания бота в сети вк(python). Функционал: по заданному слову, отправлял в ответ людям по 1 строчке из текстового файла и затухал, то есть просто переставал функционировать для данного человека. Важно: отправляемые слова должны отправляться строго в порядке очереди в текстовом файле(не рандомно)

Отправленная строка не должна повторяться.

Один человек - одна строка. Тоесть один человек не должен получить ни коим образом следующие строки при отправке сообщения.

Прошу создать или помочь с его написанием.

Python
3 года назад
guest_1658208596403
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Глеб
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Данила
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Семён
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Данил
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Игнат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артемий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать программку на Python

    Требуется разработать программу на Python с использованием PyQt и QtDesigner. В приложенном ТЗ представлены все детали, включая графические примеры работы с документами и необходимые файлы. Обратите внимание на правильную сортировку по ключевым словам, как указано в ТЗ. Исходные данные проекта будут предоставлены для PyCharm. Срок выполнения можно обсудить.

    Python
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна таблица для арбитража криптовалют по api

    Разработайте таблицу для арбитража криптовалют, используя API для получения данных. Необходимо свести все данные в структурированном виде и обеспечить быструю обработку информации. Заказ включает в себя использование имеющихся данных и оптимизацию процессов.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Апликация для размещения заказа

    Требуется разработать аппликацию, позволяющую заказчикам самостоятельно оформлять заказы, выбирая необходимые параметры. В приложенном файле указаны детальные требования к функционалу. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса для удобства пользователей.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка аппликации

    Требуется разработка аппликации в соответствии с заданием, предоставленным в прикрепленном приложении. Необходимы навыки в создании и разработке прикладного программного обеспечения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать программу в среде Mathlab, конвертация с Basic.

    Требуется преобразовать программу с языка Basic 4.0 в скрипт для Mathlab 7.0 и выше. Тематика проекта связана с аэродинамикой, включая расчет профиля крыла и коэффициента трения. Скан программы на Basic предоставлен в приложении. Сжатые сроки выполнения.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чат Бот Linkedin

    Разработайте чат-бота для платформы Linkedin, который будет предназначен для поиска новых клиентов и упрощения связи с отделом продаж. Ожидается интеграция с функционалом Linkedin для эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Microsoft Dynamics 365 CRM

    Разработка CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 для молодой компании. Необходимо реализовать управление продажами, создание каталога продуктов и услуг, а также отслеживание действий. Ожидается оценка стоимости проекта по времени и цене.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо сделать калькулятор в Excel / Ексель.

    $5

    Требуется создать калькулятор в Excel для расчета доставки. Необходимо суммировать вес клиентов и пропорционально распределить общую стоимость доставки в 122$ в зависимости от веса каждого клиента. Пример: Клиент 'А' - 5 кг, Клиент 'B' - 2 кг, Клиент 'C' - 17 кг. Итоговый вес 24 кг, распределение стоимости по процентам.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа(код) экономичного раскроя материала.

    Требуется разработать программный код для экономичного раскроя листового материала с учетом криволинейности деталей, их поворота и толщины инструмента. Важно, чтобы код генерировал координаты для раскладки деталей без пересечений, включая возможность вставлять криволинейные формы друг в друга.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт рассылка сообщений фб+инста

    Требуется разработать скрипт для автоматической рассылки сообщений в социальных сетях Facebook и Instagram. Основная задача — обеспечить эффективную отправку сообщений пользователям с минимальными усилиями.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад