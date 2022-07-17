Требуется разработать SQL скрипт для процедуры, который будет искать записи в базе данных по заданным диапазонам дат. Входные параметры: дата от и дата до. Результатом должен быть вывод таблицы с колонками Id и ИмяТаблицы. Скрипт должен учитывать наличие колонок Id и ModifiedOn, а также включать комментарии для упрощения самостоятельной модификации кода.