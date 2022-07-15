Нужно запустить бота автоответчик на отзывы Wildberries в программе zennoposter. Бот уже написан, нужно просто запустить. Таблицы с ответами уже имеются, также отправим. Цена 2000Р. Результат работы - исправный и запущенный бот-автоответчик на Wildberries по трем товарам (постельное белье, детское постельное, корсеты), который ответит на все неотвеченные отзывы.