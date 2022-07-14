Настроить среду разработки и крос-компиляции QT -> Raspberry PI

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Необходимо настроить среду разработки и крос-компиляции QT -> Raspberry PI и запустить на Raspberry PI один готовый стандартный тестовый пример.

3 года назад
JKram
Юрій 
50 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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