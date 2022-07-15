Требуется разработать программу для учета расхода с простым дизайном и функционалом сохранения данных. Программа должна позволять добавлять людей, управлять списками и экспортировать данные в Word документ. Необходимо сохранить информацию между сессиями без создания кэша. Ожидается наличие кнопок для управления и отображения данных.