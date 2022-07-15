Парсинг данных с Crunchbase, AngelList и тд

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка313 просмотров

Нужен CSV со списком инвестиционных фондов, инвестирующих в cryptocurrency, AI/ML, big data, WEB3, Fintech, Banking, MetaverseНужны заполненные следующие столбцы:CompanyLink on Crunchbase Website  Location  Facebook  Linkedin  И, потом.по этому списку компаний нужны списки сотрудников:CSV со следующими столбцами:CompanyLink in CrunchbaseWebsite  Person Name  Employee’s profile link on CrunchbaseJobsFacebook  Linkedin  All Email addresses  All Tel/ WhatsApp   numbers Facebook

Парсинг данных
3 года назад
guest_16578603316197
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Поднять vpn-клиенты l2tp, ikev2 в контейнере докера.

    Требуется поднять VPN-клиенты L2TP и IKEv2 в контейнере Docker на основе Debian 11. Необходимо создать Dockerfile с передачей логина, пароля и адреса сервера. Также нужны ответы на несколько вопросов. Бюджет обсуждается.

    Debian
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг данных

    Требуется выполнить парсинг данных о концертах с сайта Bandsintown. Необходимо извлечь информацию о мероприятиях, исполнителях и их деталях для дальнейшего использования.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программу для работы с простым дизайном и пару кнопок

    Требуется разработать программу для учета расхода с простым дизайном и функционалом сохранения данных. Программа должна позволять добавлять людей, управлять списками и экспортировать данные в Word документ. Необходимо сохранить информацию между сессиями без создания кэша. Ожидается наличие кнопок для управления и отображения данных.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать бота для торговли на бирже (Binance/Bybit или др.)

    Требуется разработка бота для торговли на бирже (Binance/Bybit) с использованием API. Бот должен работать по определенному алгоритму на споте и фьючерсах. Ищется специалист с опытом. Подробное ТЗ будет предоставлено при обсуждении.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Linkedin Cheat Bot

    Необходимо разработать чат-бота для платформы LinkedIn. Задача включает создание прикладного ПО, которое будет автоматизировать взаимодействие с пользователями. Ожидается разработка функционального и удобного решения.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отвязать программу от сервера

    Требуется внести изменения в программу, написанную на Delphi, чтобы она функционировала локально, без необходимости соединения с удаленным сервером. Необходима проработка кода для обеспечения локальной работы приложения.

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить среду разработки и крос-компиляции QT -> Raspberry PI

    Требуется настройка среды разработки и крос-компиляции QT для Raspberry PI. Необходимо запустить один готовый стандартный тестовый пример на устройстве. Ожидается опыт в настройке QT и работе с Raspberry PI.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Провести аудит бота для телеграмм

    Требуется провести аудит созданного телеграм-бота на платформе SaleBot. Необходимо проверить соответствие его функций и требований, описанных в приложенном ТЗ. Убедитесь, что бот работает корректно и выполняет все заявленные задачи.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад