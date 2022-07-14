Требуется разработать уникальную программу для расчета заработной платы с возможностью оплаты налогов и выплат на карту сотрудников. Программа должна быть написана с нуля без использования шаблонов. Ищем исполнителя из Украины.
Linkedin Cheat Bot
Фрилансер для создания чат-бота в LinkedIn
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