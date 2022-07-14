Требуется разработать уникальную программу для расчета заработной платы с возможностью оплаты налогов и выплат на карту сотрудников. Программа должна быть написана с нуля без использования шаблонов. Ищем исполнителя из Украины.
Написать бота для торговли на бирже (Binance/Bybit или др.)
Всем добра) Ищу человека, умеющего делать боты для торговли на бирже (binance/bybit или др.)! Только человек с опытом. Нужен бот, работающий по определенному описанному мной в ТЗ алгоритму. Бот должен работать через API на споте и на фьючерсах и выполнять алгоритм наиболее быстрым образом.Подробное ТЗ пришлю при обсуждении +За отличную работу с меня огненный🔥🔥🔥 отзыв!!! P.S. На данной площадке впервые, но, при необходимости, о себе также могу предоставить отзывы (+200шт) как о хорошем партнёре :)
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