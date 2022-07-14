Всем добра) Ищу человека, умеющего делать боты для торговли на бирже (binance/bybit или др.)! Только человек с опытом. Нужен бот, работающий по определенному описанному мной в ТЗ алгоритму. Бот должен работать через API на споте и на фьючерсах и выполнять алгоритм наиболее быстрым образом.Подробное ТЗ пришлю при обсуждении +За отличную работу с меня огненный🔥🔥🔥 отзыв!!! P.S. На данной площадке впервые, но, при необходимости, о себе также могу предоставить отзывы (+200шт) как о хорошем партнёре :)