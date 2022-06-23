Требуется разработать уникальную программу для расчета заработной платы с возможностью оплаты налогов и выплат на карту сотрудников. Программа должна быть написана с нуля без использования шаблонов. Ищем исполнителя из Украины.
Поднять vpn-клиенты l2tp, ikev2 в контейнере докера.
Поднять vpn-клиенты l2tp, ikev2 в контейнере докера.
Контейнер делаем на основе debian 11, передаваемые данные в контейнер -
- логин
- пароль
- адрес сервера.
В итоге должен быть готовый докер файл + ответы на пару вопросов :)
Бюджет обсуждаем)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать программу для учета расхода с простым дизайном и функционалом сохранения данных. Программа должна позволять добавлять людей, управлять списками и экспортировать данные в Word документ. Необходимо сохранить информацию между сессиями без создания кэша. Ожидается наличие кнопок для управления и отображения данных.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бота для торговли на бирже (Binance/Bybit) с использованием API. Бот должен работать по определенному алгоритму на споте и фьючерсах. Ищется специалист с опытом. Подробное ТЗ будет предоставлено при обсуждении.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать чат-бота для платформы LinkedIn. Задача включает создание прикладного ПО, которое будет автоматизировать взаимодействие с пользователями. Ожидается разработка функционального и удобного решения.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в программу, написанную на Delphi, чтобы она функционировала локально, без необходимости соединения с удаленным сервером. Необходима проработка кода для обеспечения локальной работы приложения.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настройка среды разработки и крос-компиляции QT для Raspberry PI. Необходимо запустить один готовый стандартный тестовый пример на устройстве. Ожидается опыт в настройке QT и работе с Raspberry PI.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется собрать базу данных более 50 000 объявлений с сайтов Drom и Auto.ru. Учитывать защиту телефонных номеров. Цена обсуждается. Необходим опыт в парсинге.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется собрать базу email и контактов в странах Евросоюза, включая Нидерланды, Бельгию и Германию. Необходима точность и актуальность данных.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести аудит созданного телеграм-бота на платформе SaleBot. Необходимо проверить соответствие его функций и требований, описанных в приложенном ТЗ. Убедитесь, что бот работает корректно и выполняет все заявленные задачи.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад