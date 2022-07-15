Необходимо собрать данные с Crunchbase и AngelList, создав CSV-файл со списком инвестиционных фондов, инвестирующих в cryptocurrency, AI/ML, big data и другие направления. Требуется заполнить столбцы: CompanyLink, Website, Location, Facebook, Linkedin. Затем, по полученному списку, составить CSV с данными сотрудников, включая имя, ссылки на профили и контактные данные.