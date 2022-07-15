Потрібен софт для публікації постів у сабреддитах з можливістю роботи з кількома акаунтами. Функціонал включає гнучкі налаштування публікації, автовороження у коментарях до постів та відповідь користувачам. Важливо, щоб акаунти не банилися і працювали довго. Подробиці та ціна обговорюються в особистому спілкуванні.
SQL скрипт для поиска записей по всей БД
Необходимо написать скрипт для процедуры.
Входящие параметры:
1. Дата от
2. Дата до
Результат:
Таблица с колонками Id и ИмяТаблицы
Поиск всех записей в БД с условием
1. В таблице есть колонки Id и ModifiedOn
2. Дата в колонке ModifiedOn находятся в указанных промежутках дат
PS +комментарии к коду, для самостоятельной модификации.
Для базиста я думаю задача тривиальная, пишите пожалуйста цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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