Нужно написать формулу, которая будет считывать диапазон ячеек и если там есть определенные данные то нужно будет перенести данные из соседней ячейки на другой лист в определенное место.

ТЗ

В документе Exel есть две страницы.

На странице 2 есть таблица с двух столбцов.

В первом столбце данные во втором список значений(блок1, блок2, блок3, блок4) или пусто

Если пусто то ничего не делаем

Если выбрано блок1 напротив значения, то нужно это значение пернести на лист1 в определенное место(в блок1)

тоже самое сли выбрано блок2 то значение слева от него нужно перенести на лист1 в место в блоке2

Понятнее будет если посмотреть таблицу.