Необходимо разработать бота для ВКонтакте на Python, который будет отправлять пользователям строки из текстового файла по заданному слову. Бот должен отправлять строки в порядке очереди, не повторяя отправленные и прекращая функционирование для каждого человека после отправки одной строки. Важно обеспечить строгий порядок отправки без случайности.
Написать формулу Exel
Нужно написать формулу, которая будет считывать диапазон ячеек и если там есть определенные данные то нужно будет перенести данные из соседней ячейки на другой лист в определенное место.
ТЗ
В документе Exel есть две страницы.
На странице 2 есть таблица с двух столбцов.
В первом столбце данные во втором список значений(блок1, блок2, блок3, блок4) или пусто
Если пусто то ничего не делаем
Если выбрано блок1 напротив значения, то нужно это значение пернести на лист1 в определенное место(в блок1)
тоже самое сли выбрано блок2 то значение слева от него нужно перенести на лист1 в место в блоке2
Понятнее будет если посмотреть таблицу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать программу на Python с использованием PyQt и QtDesigner. В приложенном ТЗ представлены все детали, включая графические примеры работы с документами и необходимые файлы. Обратите внимание на правильную сортировку по ключевым словам, как указано в ТЗ. Исходные данные проекта будут предоставлены для PyCharm. Срок выполнения можно обсудить.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Разработайте таблицу для арбитража криптовалют, используя API для получения данных. Необходимо свести все данные в структурированном виде и обеспечить быструю обработку информации. Заказ включает в себя использование имеющихся данных и оптимизацию процессов.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать аппликацию, позволяющую заказчикам самостоятельно оформлять заказы, выбирая необходимые параметры. В приложенном файле указаны детальные требования к функционалу. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса для удобства пользователей.Закрыт3 года назад
Требуется разработка аппликации в соответствии с заданием, предоставленным в прикрепленном приложении. Необходимы навыки в создании и разработке прикладного программного обеспечения.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется преобразовать программу с языка Basic 4.0 в скрипт для Mathlab 7.0 и выше. Тематика проекта связана с аэродинамикой, включая расчет профиля крыла и коэффициента трения. Скан программы на Basic предоставлен в приложении. Сжатые сроки выполнения.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте чат-бота для платформы Linkedin, который будет предназначен для поиска новых клиентов и упрощения связи с отделом продаж. Ожидается интеграция с функционалом Linkedin для эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами.Закрыт3 года назад
Разработка CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 для молодой компании. Необходимо реализовать управление продажами, создание каталога продуктов и услуг, а также отслеживание действий. Ожидается оценка стоимости проекта по времени и цене.Закрыт3 года назад
- $5
Требуется создать калькулятор в Excel для расчета доставки. Необходимо суммировать вес клиентов и пропорционально распределить общую стоимость доставки в 122$ в зависимости от веса каждого клиента. Пример: Клиент 'А' - 5 кг, Клиент 'B' - 2 кг, Клиент 'C' - 17 кг. Итоговый вес 24 кг, распределение стоимости по процентам.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать программный код для экономичного раскроя листового материала с учетом криволинейности деталей, их поворота и толщины инструмента. Важно, чтобы код генерировал координаты для раскладки деталей без пересечений, включая возможность вставлять криволинейные формы друг в друга.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад