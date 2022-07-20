Требуется разработка программы для ПК на тему удаленной компьютерной помощи. Необходимы документация с описанием функциональных характеристик, инструкция по установке и сам экземпляр программного обеспечения. Ожидается готовый продукт с полным комплектом документов для настройки и эксплуатации.
Взять данные из tradingview, и поставить уведомление.
Надо сделать предложение, на пк или телефон. Уведомления на Телеграмм должны приходить. Суть предложение это брать данные из индикатора. (Схема для индикаторов есть, но надо будет добавить возможностей. ) И после его срабатывания, программа должна видеть и отправлять уведомление.
https://ru.tradingview.com/script/edOnYG7t-Bearish-Engulfing-automatic-finding-script/#chart-view-comment-form
https://ru.tradingview.com/script/IKrz9QOK-Bullish-Engulfing-automatic-finding-script/
С двух этих индикаторов брать только информацию. ( Лучше их будет переписать, они не мои и могут быть удалены. ) Но код полностью открыт.
https://ru.tradingview.com/script/B5eZt5b0-High-and-Lows-by-De-Mark/
Этот индикатор надо переписать и добавить некоторые возможности.
Заявки фрилансеров
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