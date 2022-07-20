Надо сделать предложение, на пк или телефон. Уведомления на Телеграмм должны приходить. Суть предложение это брать данные из индикатора. (Схема для индикаторов есть, но надо будет добавить возможностей. ) И после его срабатывания, программа должна видеть и отправлять уведомление.

https://ru.tradingview.com/script/edOnYG7t-Bearish-Engulfing-automatic-finding-script/#chart-view-comment-form

https://ru.tradingview.com/script/IKrz9QOK-Bullish-Engulfing-automatic-finding-script/

С двух этих индикаторов брать только информацию. ( Лучше их будет переписать, они не мои и могут быть удалены. ) Но код полностью открыт.

https://ru.tradingview.com/script/B5eZt5b0-High-and-Lows-by-De-Mark/

Этот индикатор надо переписать и добавить некоторые возможности.