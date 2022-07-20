Взять данные из tradingview, и поставить уведомление.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка440 просмотров

Надо сделать предложение, на пк или телефон. Уведомления на Телеграмм должны приходить. Суть предложение это брать данные из индикатора. (Схема для индикаторов есть, но надо будет добавить возможностей. ) И после его срабатывания, программа должна видеть и отправлять уведомление. 

https://ru.tradingview.com/script/edOnYG7t-Bearish-Engulfing-automatic-finding-script/#chart-view-comment-form

https://ru.tradingview.com/script/IKrz9QOK-Bullish-Engulfing-automatic-finding-script/

С двух этих индикаторов брать только информацию. ( Лучше их будет переписать, они не мои и могут быть удалены. ) Но код полностью открыт. 

https://ru.tradingview.com/script/B5eZt5b0-High-and-Lows-by-De-Mark/ 

Этот индикатор надо переписать и добавить некоторые возможности. 

3 года назад
guest_1658399760737
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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