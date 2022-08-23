Написать api или робота для сайта carfaxonline.com, не важно как это будет реализовано, по запросу заходить в аккаунт и выполнять несколько действий, сейчас это в ручную делается.

Также нужно делать из полученной страницы pdf файл и автоматически удалять в нём некоторые ссылки.