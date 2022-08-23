API или робот для carfaxonline.com

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки425 просмотров

Написать api или робота для сайта carfaxonline.com, не важно как это будет реализовано, по запросу заходить в аккаунт и выполнять несколько действий, сейчас это в ручную делается.

Также нужно делать из полученной страницы pdf файл и автоматически удалять в нём некоторые ссылки.

3 года назад
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