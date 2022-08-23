Необходимо доработать трейд-систему на Binance. Задачи включают переделку формата данных, разработку алгоритма для открытия торговых позиций и отправку запросов на терминал для торговли. Система почти завершена, требуется небольшая доработка.
API или робот для carfaxonline.com
Написать api или робота для сайта carfaxonline.com, не важно как это будет реализовано, по запросу заходить в аккаунт и выполнять несколько действий, сейчас это в ручную делается.
Также нужно делать из полученной страницы pdf файл и автоматически удалять в нём некоторые ссылки.
Заявки фрилансеров
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