Требуется разработать парсер транзакций для 4 блокчейнов: Etherium, BEP20, Solana и Polygon. Необходим опыт работы с Blockchain и знание языков Python, Node.js или Go. Функционал включает сбор swap-транзакций, транзакций между кошельками и по контрактам с фильтрацией за нужный период и лимитом записей.
Решение капчи: Python, Captcha, Geetest v4, Selenium,
Сайт: zocdoc.com
Капча: geetest v4
Защита сайта: datadome
Прокси через: selenium-wire
Прокси (backconnect + ротация): https://fosy.club/price.html
При заходе на сайт через предстваленные выше прокси - вылетает капча. При использовании других прокси не вылетала (дня 3-4 назад), но другие прокси не подходят из-за необходимых объемов и стоимости.
Необходимо написать скрипт на питоне для решения капчи через сервис rucaptcha, anticaptcha
Будет +, если сможете понять, что тригерит защиту datadome, что после использования одного прокси 1-2 раза, он летит в блок. и что можно сделать для предоствращения данной ситуации
Также весь функционал необходимо протестировать на хроме в headless режиме
Заявки фрилансеров
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