Сайт: zocdoc.com

Капча: geetest v4

Защита сайта: datadome

Прокси через: selenium-wire

Прокси (backconnect + ротация): https://fosy.club/price.html

При заходе на сайт через предстваленные выше прокси - вылетает капча. При использовании других прокси не вылетала (дня 3-4 назад), но другие прокси не подходят из-за необходимых объемов и стоимости.

Необходимо написать скрипт на питоне для решения капчи через сервис rucaptcha, anticaptcha

Будет +, если сможете понять, что тригерит защиту datadome, что после использования одного прокси 1-2 раза, он летит в блок. и что можно сделать для предоствращения данной ситуации

Также весь функционал необходимо протестировать на хроме в headless режиме