Нужен скрипт для обмена информацией между таблицами

Есть около 100 гугл таблиц (Т1) и 1 сводная таблица (Т2)

Нужно чтобы при заполнении информации в Т1 эта строка копировалась в Т2. Пользователь в Т2 указывает статус выполнения и он переносился в Т1 на ту же строку. После чего в Т1 указывается окончательный статус который переносится в Т2 и в обеих таблицах полностью заполненная строка должна быть скрыта

+ возможность подключать новые Т1

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