Требуется разработать скрипт для автоматического перевода видео в браузере с разбивкой по предложениям. Необходимо создать дополнение, которое будет транслировать аудио дважды: с переводом и без. Аналог функции синхронного перевода в Яндекс браузере.
Написать APPSCRIPT
Нужен скрипт для обмена информацией между таблицами
Есть около 100 гугл таблиц (Т1) и 1 сводная таблица (Т2)
Нужно чтобы при заполнении информации в Т1 эта строка копировалась в Т2. Пользователь в Т2 указывает статус выполнения и он переносился в Т1 на ту же строку. После чего в Т1 указывается окончательный статус который переносится в Т2 и в обеих таблицах полностью заполненная строка должна быть скрыта
+ возможность подключать новые Т1
Оплата безнал
Заявки фрилансеров
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