Исправить ошибку в юзерботе на Python, библиотека Pyrogram

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки301 просмотр

О задаче.

Нужно исправить ошибку в коде для юзербота. Юзербот должен:

1. Пересылать ВСЕ сообщения из 16 групп в одну группу.

2. Делать рассылку по всем 16-ти группам

Данная задача реализована, но возникают ошибки, когда появляется новое сообщение в одной из групп.

Ошибка 1:

ValueError: Peer id invalid: -100730692879

Ошибка 2:

pyrogram.errors.exceptions.bad_request_400.PeerIdInvalid: Telegram says: [400 PEER_ID_INVALID] - The peer id being used is invalid or not known yet. Make sure you meet the peer before interacting with it

Тестовое задание.

Прикрепил код, вам нужно исправить ошибку и прислать в ответе.

Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить файл с исправленным кодом.

Иначе ответ будет проигнорирован.

Python
3 года назад
guest_16602293638103
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