Требуется разработка Telegram-бота, который будет мониторить список самых быстрорастущих монет на бирже Binance и отправлять оповещения о изменениях. Бот должен работать с настраиваемой периодичностью, например, каждые 10-30 минут. Открыты к альтернативным идеям по реализации. Бюджет - около 50$.
Исправить ошибку в юзерботе на Python, библиотека Pyrogram
О задаче.
Нужно исправить ошибку в коде для юзербота. Юзербот должен:
1. Пересылать ВСЕ сообщения из 16 групп в одну группу.
2. Делать рассылку по всем 16-ти группам
Данная задача реализована, но возникают ошибки, когда появляется новое сообщение в одной из групп.
Ошибка 1:
ValueError: Peer id invalid: -100730692879
Ошибка 2:
pyrogram.errors.exceptions.bad_request_400.PeerIdInvalid: Telegram says: [400 PEER_ID_INVALID] - The peer id being used is invalid or not known yet. Make sure you meet the peer before interacting with it
Тестовое задание.
Прикрепил код, вам нужно исправить ошибку и прислать в ответе.
Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить файл с исправленным кодом.
Иначе ответ будет проигнорирован.
Заявки фрилансеров
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