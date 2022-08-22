Из исходного файла эксель надо разбить столбец комментарий к виду конечного файла. Это дело все автоматизироватьСтруктура файла может меняться то есть может увеличиться количество столбцов Поэтому нужно считать заполненные столбцы и формулы ema заносить в следующий свободный после всех заполненныхСтолбец комментарий может содержать более или менее однотипных данных