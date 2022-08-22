Требуется разработка Telegram-бота, который будет мониторить список самых быстрорастущих монет на бирже Binance и отправлять оповещения о изменениях. Бот должен работать с настраиваемой периодичностью, например, каждые 10-30 минут. Открыты к альтернативным идеям по реализации. Бюджет - около 50$.
Написать простой драйвер скопировать функционал имеющегося на С/С++
Создать драйвер с таким же выводом и доступом как приложенный драйвер, h файл прилагается, ищите в архиве или смотрите код ниже (это основной этап программирования). Также будет предоставлена тестовая программа которая работает с этим драйвером (ищите в архиве).
Потом добавить к нему поток данных по имеющейся библиотеке, а также авторизацию по криптованому ключу в зависимости от серийного номера компьютера (серийный номер также берется библиотекой, а криптованая строка нашим уникальным ключем размещается в реестре).
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Если все прочитали, то напишите ответ два плюс четыре.
#ifndef __IOCTL_H__
#define __IOCTL_H__
/** @public gpio data transfer structure */
typedef struct GPIO_IO_T
{
ULONG offset; /*!<@public gpio="" port="" offset="" *="" <="" p="">
UCHAR cmd; /*!<@public gpio="" port="" command="" *="" <="" p="">
} GPIO_IO;
/** @public gpio switch types */
enum GPIO_SWITCH_TYPE_E
{
GPIO_OFF = 0, /*!<@public gpio="" off="" switch="" *="" <="" p="">
GPIO_ON, /*!<@public gpio="" on="" switch="" *="" <="" p="">
GPIO_TOGGLE, /*!<@public gpio="" toggle="" switch="" *="" <="" p="">
GPIO_SET_TYPE_MAX /*!<@public gpio="" max="" switch="" types="" *="" <="" p="">
} GPIO_SWITCH_TYPE;
#define GPIO_TYPE 40000
#define GPIO_GET_DIN_0 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0900,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_GET_DIN_1 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0901,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_GET_DIN_2 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0902,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_GET_DIN_3 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0903,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_GET_DOUT CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0904,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_GET_GREEN_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0905,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_GET_YELLOW_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0906,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_SET_DOUT CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0914,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)
#define GPIO_SET_GREEN_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0915,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)
#define GPIO_SET_YELLOW_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0916,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)
#define GPIO_GET_REG CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x090A,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#define GPIO_SET_REG CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x091A,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)
#define GPIO_DRV_VER CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x09D0,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)
#endif /* __IOCTL_H__ */
Заявки фрилансеров
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