Создать драйвер с таким же выводом и доступом как приложенный драйвер, h файл прилагается, ищите в архиве или смотрите код ниже (это основной этап программирования). Также будет предоставлена тестовая программа которая работает с этим драйвером (ищите в архиве).

Потом добавить к нему поток данных по имеющейся библиотеке, а также авторизацию по криптованому ключу в зависимости от серийного номера компьютера (серийный номер также берется библиотекой, а криптованая строка нашим уникальным ключем размещается в реестре).

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﻿#ifndef __IOCTL_H__

#define __IOCTL_H__

/** @public gpio data transfer structure */

typedef struct GPIO_IO_T

{

ULONG offset; /*!<@public gpio="" port="" offset="" *="" <="" p="">

UCHAR cmd; /*!<@public gpio="" port="" command="" *="" <="" p="">

} GPIO_IO;

/** @public gpio switch types */

enum GPIO_SWITCH_TYPE_E

{

GPIO_OFF = 0, /*!<@public gpio="" off="" switch="" *="" <="" p="">

GPIO_ON, /*!<@public gpio="" on="" switch="" *="" <="" p="">

GPIO_TOGGLE, /*!<@public gpio="" toggle="" switch="" *="" <="" p="">

GPIO_SET_TYPE_MAX /*!<@public gpio="" max="" switch="" types="" *="" <="" p="">

} GPIO_SWITCH_TYPE;

#define GPIO_TYPE 40000

#define GPIO_GET_DIN_0 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0900,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_GET_DIN_1 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0901,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_GET_DIN_2 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0902,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_GET_DIN_3 CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0903,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_GET_DOUT CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0904,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_GET_GREEN_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0905,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_GET_YELLOW_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0906,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_SET_DOUT CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0914,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)

#define GPIO_SET_GREEN_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0915,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)

#define GPIO_SET_YELLOW_LED CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x0916,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)

#define GPIO_GET_REG CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x090A,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#define GPIO_SET_REG CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x091A,METHOD_BUFFERED,FILE_WRITE_ACCESS)

#define GPIO_DRV_VER CTL_CODE(GPIO_TYPE,0x09D0,METHOD_BUFFERED,FILE_READ_ACCESS)

#endif /* __IOCTL_H__ */