Калькулятор времени в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок226 просмотров

Нужно реализовать калькулятор времени в Excel(2019). Детали в прикрепленном ТЗ.

Пожалуйста, откликайтесь если опыт с Excel достаточен для реализации задачи.

3 года назад
sam_evp
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