Требуется разработка Telegram-бота, который будет мониторить список самых быстрорастущих монет на бирже Binance и отправлять оповещения о изменениях. Бот должен работать с настраиваемой периодичностью, например, каждые 10-30 минут. Открыты к альтернативным идеям по реализации. Бюджет - около 50$.
Калькулятор времени в Excel
Нужно реализовать калькулятор времени в Excel(2019). Детали в прикрепленном ТЗ.
Пожалуйста, откликайтесь если опыт с Excel достаточен для реализации задачи.
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