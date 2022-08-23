Требуется помощь в добавлении нового функционала к существующему browser extension на Java Script. Необходимо улучшить возможности приложения, сохраняя его основные функции.
Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной
Необходимо разработать скрипт, который будет определять, по движению цены и объему торгов, характер нисходящего движения цены (на свечном графике криптовалютных торговых пар). Подробное ТЗ вышлем в личной переписке.
✅ Ищем программиста со знанием языков программирования: обязательно php, +какой-либо из языков: Python/node.js/Go.
✅ Уровень владения языками: middle и выше.
✅ Обязательно со знанием в области трейдинга (криптовалютного или любого другого), глубокие знания индикаторов, возможно математических моделей, анализа графиков и т.д
✅ Обязателен опыт работы с торговыми криптовалютными роботами.
✅ Опыт работы с высоконагруженными системами.
✅ Желательно (но не обязательно) владение разработкой во фронтенде.
✅ Наличие не менее 20 рабочих часов/нед. под наш проект.
Для удобства связи, пишите в ТГ.
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