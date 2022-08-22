Написать макрос на VBA в Excel

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Здравствуйте. Нужно написать макрос расчета стоимости и сроков транспортировки по транспортной компании: ПЭК.

Принцип работы макроса:

1) Макрос из ячейки берет информацию о весе и габаритах груза

2) Создать поля в ячейке ниже: "Город отправки", "Город получения" с возможностью выбора города

3) При нажатии на кнопку "Рассчитать" макрос должен отправить данные к сайту транспортной компании и получить следующие данные:

а) Срок транспортировки

б) Стоимость доставки до склада

в) Стоимость доставки до адреса

4) Вывести полученные данные в нужные ячейки

Пример результата работы прикрепил к заданию.

Сам файл, в который нужно написать макрос, скину исполнителю.

Если будут вопросы, пишите в личку для уточнения информации.

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения.

Заранее, спасибо

VBA
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