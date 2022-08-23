Требуется разработать парсер транзакций для 4 блокчейнов: Etherium, BEP20, Solana и Polygon. Необходим опыт работы с Blockchain и знание языков Python, Node.js или Go. Функционал включает сбор swap-транзакций, транзакций между кошельками и по контрактам с фильтрацией за нужный период и лимитом записей.
Разработка телеграм-бота для сети ресторанов
Добрый день! Нужен бот для сети ресторанов, по функционалу типа как @BagginsCoffee_bot + будет больше товаров чем у них, а значит более сложный функционал корзины.
Основная цель бота, чтобы пользователь сделал заказ и оплатил через бота заранее, а пришел в ресторан просто забрать без очереди самовывозом.
По функционалу, кратко:
- регистрация пользователей в боте
- выбор ближайшего ресторана по геолокации и вручную
- добавление заказов в избранное
- привязка банковских карт
- интеграция с iico
- интеграция с программой лояльности
Важно:
- быстрая скорость работы бота
- задел на расширение функционала
- архитектура, код все это должно быть супер-понятно и с инструкциями (чтобы другой программист смог разобраться в будущем)
- ежемесячная поддержка и обновление
В общем сделать профессионально под ключ.
Нужны проактивные программисты с опытом создания таких ботов.
Заявки фрилансеров
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