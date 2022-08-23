Добрый день! Нужен бот для сети ресторанов, по функционалу типа как @BagginsCoffee_bot + будет больше товаров чем у них, а значит более сложный функционал корзины.

Основная цель бота, чтобы пользователь сделал заказ и оплатил через бота заранее, а пришел в ресторан просто забрать без очереди самовывозом.

По функционалу, кратко:

- регистрация пользователей в боте

- выбор ближайшего ресторана по геолокации и вручную

- добавление заказов в избранное

- привязка банковских карт

- интеграция с iico

- интеграция с программой лояльности

Важно:

- быстрая скорость работы бота

- задел на расширение функционала

- архитектура, код все это должно быть супер-понятно и с инструкциями (чтобы другой программист смог разобраться в будущем)

- ежемесячная поддержка и обновление

В общем сделать профессионально под ключ.

Нужны проактивные программисты с опытом создания таких ботов.