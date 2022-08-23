Написать торгового бота для брокера iq option на Java или python

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки305 просмотров

Доброго времени суток. Пишу задание первый раз. Нужен торговый бот для брокера IQ Option на языке Java или Python. API ключи никак не могу допроситься в поддержке там тоже бот с живым человеком не общался. Единственное нашёл в интернете похоже на ключи для пайтона, ссилка ниже. Всем спасибо, детали прикреплённом файле.

JavaPython
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