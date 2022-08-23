Требуется создать драйвер, который будет иметь такой же вывод и доступ, как уже существующий драйвер на C/C++. В проекте необходимо использовать предоставленный h-файл и тестовую программу. Также нужно добавить поток данных по библиотеке и авторизацию с использованием криптованного ключа в зависимости от серийного номера компьютера. Ожидается готовое решение после выполнения всех требований.