Требуется разработать парсер транзакций для 4 блокчейнов: Etherium, BEP20, Solana и Polygon. Необходим опыт работы с Blockchain и знание языков Python, Node.js или Go. Функционал включает сбор swap-транзакций, транзакций между кошельками и по контрактам с фильтрацией за нужный период и лимитом записей.
Написать торгового бота для брокера iq option на Java или python
Доброго времени суток. Пишу задание первый раз. Нужен торговый бот для брокера IQ Option на языке Java или Python. API ключи никак не могу допроситься в поддержке там тоже бот с живым человеком не общался. Единственное нашёл в интернете похоже на ключи для пайтона, ссилка ниже. Всем спасибо, детали прикреплённом файле.
Заявки фрилансеров
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