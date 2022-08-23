Переделать массив данных по новым параметрам

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки223 просмотра

Нужно написать скрипт который будет из импорта данных высчитывать новые параметры

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqHFgu8L8gik310mnWrBA8YuhrW9iii-9V733Cjuf1g/edit#gid=296560813

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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