Необходимо разработать скрипт для определения характера нисходящего движения цены на свечном графике криптовалют. Требуется программист со знанием PHP и одного из языков: Python, Node.js или Go. Уровень владения – middle и выше. Обязателен опыт в трейдинге и работе с криптовалютными роботами, а также знание индикаторов и анализа графиков.