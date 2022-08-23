Требуется разработать скрипт на Python для решения капчи Geetest v4 на сайте zocdoc.com с использованием прокси через selenium-wire. Скрипт должен интегрироваться с сервисами rucaptcha и anticaptcha, а также протестироваться в headless режиме на Chrome. Необходимо выяснить, что триггерит защиту datadome и предложить решения для предотвращения блокировок прокси.