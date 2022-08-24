Создать API или робота для сайта carfaxonline.com, который будет автоматически выполнять действия в аккаунте. Необходимо реализовать функцию формирования PDF-файлов из полученных данных с автоматическим удалением определенных ссылок. Подход к реализации не принципиален.
Разработать парсер рекламы из тик ток
Доброый день , неоходимо разработать парсер рекламы из тикток
все подробности обсудим с кандидатом
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