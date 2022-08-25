Продолжить разработку плагина для Google Chrome под Тиндер

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок303 просмотра

Нужно разработать плагин под платформы знакомств (главным образом - под Тиндер), для авто-свайпа (лайк/дизлайк), а также потенциальной возможностью ведения диалога.

Алгоритм, кого лайкать, и как вести диалог - у нас есть. От вас требуется только "оболочка", каркас.

Только опытным исполнителям!

На сегодня уже готов автолайк/дизлайк, есть API, необходимо продолжить работу по части ведения диалогов. Оставшееся ТЗ в общих чертах (сокращенное) прилагается.

3 года назад
ramtech
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Выбранный исполнитель

nsynecs
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