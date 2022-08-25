Нужно разработать плагин под платформы знакомств (главным образом - под Тиндер), для авто-свайпа (лайк/дизлайк), а также потенциальной возможностью ведения диалога.

Алгоритм, кого лайкать, и как вести диалог - у нас есть. От вас требуется только "оболочка", каркас.

Только опытным исполнителям!

На сегодня уже готов автолайк/дизлайк, есть API, необходимо продолжить работу по части ведения диалогов. Оставшееся ТЗ в общих чертах (сокращенное) прилагается.