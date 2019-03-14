В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. [b]Обязательные требования: [/b]- PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с JavaScript (ES5), ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо провести первичный анализ страниц сайта на соответствие стандартам WCAG: * Автоматизированный анализ с последующей ручной проверкой найденных несоответствий * Ручное тестирование Сайт - обучающая система. По найденным несоответствиям необходимо сформировать задания, при необходимости проконсультировать по вариантам решения, ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1900
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. Обязательные требования: - PHP 5, PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $1800
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. Обязательные требования: - PHP 5, PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1800
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. Обязательные требования: - PHP 5, PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $1600
В команду требуется Frontend программист на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваемкандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Работа над обучающей (e-Learning) системой, PWA приложение. Обязательные требования: - опыт работы с JavaScript (ES5), jQuery, от 1 года - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад