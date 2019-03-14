В команду требуется Frontend программист на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваемкандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Работа над обучающей (e-Learning) системой, PWA приложение. Обязательные требования: - опыт работы с JavaScript (ES5), jQuery, от 1 года - ...