Консультация по вопросу нарушения трудового права

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт6 заявок580 просмотров

Добрый день. Необходима консультация по вопросу нарушения трудового права и составление запроса в трудовую инспекцию с последующим сопровождением. 

5 лет назад
karandashc
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