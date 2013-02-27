Анализ договора NDA для игрового ПО

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Есть договор NDA - приблизительно 20700 символов( 10 "экранов" в docx).

Нужно его проанализировать и рассказать какие есть подводные камни и сделать

какой-то вывод о его адекватности.

5 лет назад
nekromant80lvl
Невер 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Михаил
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад