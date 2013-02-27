Доброго времени суток! Квартиру передали банку по цене 1 396 350 по не известному мне постановлению об оценке. Далее квартира была проданна банком по цене 1 800 000р Остался висеть долг 641 ...
Анализ договора NDA для игрового ПО
Есть договор NDA - приблизительно 20700 символов( 10 "экранов" в docx).
Нужно его проанализировать и рассказать какие есть подводные камни и сделать
какой-то вывод о его адекватности.
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