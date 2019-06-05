Необходимо написать письмо в головной филиал банка "АбсолютБанк"

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Закрыт5 заявок998 просмотров

Доброго времени суток!

Квартиру передали банку по цене 1 396 350 по не известному мне постановлению об оценке.

Далее квартира была проданна банком по цене 1 800 000р

Остался висеть долг 641 580

Намой взгляд квартиру должны бвли передать по цене указанной в заочном решении и в акте оценки, тоесть 1 861 800 минус 10%

Требуется разобраться и попытаться убрать оставшуюся задолженность.

Квартира, как предмет залога, согласно пункту 5 Закладной оценена сторонами по

взаимной договоренности на основании Отчета об оценке рыночной стоимости

Квартиры № от 27.02.2013г., проведенной ООО АКГ «ЭКФАРД» на сумму 1 861 800 руб.

(один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек) (л.д.56)

Прошу сделать анализ.

Заранее благодарен,

С Уважением, Евгений

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John_Zy
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