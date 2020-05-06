Консультация по налоговому праву и составить иск в суд
Заверение документов в Minnesota Secretary of State (США)
Добрый день,
Ищу исполнителя физически находящегося на территории США который может отправить документы в секретариат штата Минесоты для нотариального заверения диплома об образовании.
По времени - одна поездка до ближайшей почты.
В заявке прошу указать стоимость Вашей услуги. Доп расходы на отправку письма и Money Order с меня дополнительно.
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