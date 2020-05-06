Заверение документов в Minnesota Secretary of State (США)

Добрый день,

Ищу исполнителя физически находящегося на территории США который может отправить документы в секретариат штата Минесоты для нотариального заверения диплома об образовании.

По времени - одна поездка до ближайшей почты.

В заявке прошу указать стоимость Вашей услуги. Доп расходы на отправку письма и Money Order с меня дополнительно.