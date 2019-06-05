Задача юристу! ИП посредник между клиентом и исполнтелями физ.лицами

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Закрыт7 заявок465 просмотров

Здравствуйте!

Я ИП посредник.Ниша: Услуги грузчиков.Между физ лицом заказчиком и физлицами исполнителями. Принимаю заявку на услуги и передаю заявку исполнителю как агент. Принимаю оплату на карту и перевожу часть исполнителям по окончанию работ, оставляю свой процент.  Все было бы проще, если бы я работал по своему городу, но я дистанционно работаю по нескольким городам. Как легализовать модель? Я заплачу за качественное решение. Спасибо. Перезвоните пожалуйста, меня зовут Илья!Знаю вариант заключения ГПХ с клиентом Ф/л  и агентский договор с исполнителем Ф/л, но он не подходит, т.к. все заказы выполняются дистанционно. Нужно решение...

Абсолютно любой вариант для того чтобы я мог легально  масштабирлвать эту модель. Рассмотрю все возможные предложения от простых до самых изощренных, главное легальных!

5 лет назад
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