Решить задачу по градостроительному праву

1 марта 2014 г. между ООО «Сервис» и администрацией муниципального района N был заключен договор оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 28 декабря 2015 г. соглашением стороны расторгли данный договор с 1 января 2016 г. Поскольку за период с 1 марта2014 г. по 1 января 2016 г, у администрации образовалась непогашенная задолженность в сумме 544 071 руб., общество обратилось в арбитражный суд с иском. Судами установлено, что спорная задолженность перед обществом за содержание и ремонт жилья, как и за коммунальные услуги, возникла в связи с неоплатой нанимателями жилых помещений (по договорам, заключенным ими с администрацией) услуг по содержанию, ремонту жилья и по предоставленным коммунальным услугам. В связи с этим суд признал администрацию ненадлежащим ответчиком.Правомерно ли решение суда?(Пример решения находится в документе)