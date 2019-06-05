Заявление в арбитражный суд на решение налогового органа

Здравствуйте уважаемые юристы, в 2019 году компанию налоговая инспекция оштрафовалана некоторую сумму за неправильное исчисление надбавки за вахтовый часы работы.

Сначала была произведена проверка, потом составлен акт одополнительных мероприятиях, вынесено дополнительное решение , потом инспектор

назначил повторные и дополнительные мероприятия и сумма штрафа существенно

увеличилась. Подали апелляцию на УФНС отказало. Считаем повторное мероприятие противоречит законодательству . есть

задача откатить акт на первоначальную штрафную сумму либо отменить вовсе в виду

неправильного его принятия, основываясь на нарушениях в процедуре проведения

налоговой проверки.

Решение УФНС по апелляционной жалобе 20 мая 2020

В наличии есть следующие документы:

акт налоговой проверки

извещение о времени и месте рассмотрения

возражения на акт проверки

протокол рассмотрения материалов

решение о проведении дополнительных мероприятий

дополнения к акту

извещение о времени и месте рассмотрения

возражения на дополнение к акту

протокол рассмотрения материалов

дополнение к акту налоговой проверки

решение налоговой

апелляция

письмо из управления ФНС на апелляцию

Хронология (краткая)

В период с 05.06.2019 по 05.08.2019 года была проведенакамеральная проверка Расчета по страховым взносам за 12 месяцев.

05.08.2019 составлен Акт налоговой проверки сумма взносов4 869 528,61 р.

12.09.19г. в ИФНС составлен протокол рассмотренияматериалов налоговой проверки

23.09.19г. вынесено решение о проведении дополнительныхмероприятий налогового контроля в срок до 23.10.2019 года

17.10.2019 былпроведен допрос генерального директора, на котором руководитель подтвердил, что

в Обществе применяется вахтовый метод работы.

14.11.19г. составлены дополнения к Акту налоговойпроверки по результатам проведения дополнительных мероприятий на общую сумму 4

869 528,61 рублей, что совпадает с суммой, указанной в акте

19.11.19г. ООО « Ромашка» направлены возражения надополнения к акту налоговой проверки.

10.12.19г. протокол рассмотрения материалов налоговой проверки

27.12.2019 были направлены дополнения к акту налоговойпроверки №2, 20.12.19г. сумма неуплаченных страховых взносов увеличена до 10

224 776,14 руб.

Кроме того, в итоговой части проверяющей сделан вывод о том, что надбавка за вахтовый метод подлежит обложению страховыми взносами, что противоречит позиции Минфина РФ, изложенной в письме от 13 июля 2018 года №

03-04-06/49149, на которое инспектор ссылалась в акте налоговой проверки.

11.03.2020 Инспекциейвынесено Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового

правонарушения.

На основании данного Решения ООО « Ромашка» привлечено кответственности на сумму 12 269 731,37 руб.( вт.ч. сумма недоимки 10 224 776,14

руб. и штраф 2 044 955,23 руб.)

Оплата Сбербанк или яндекс деньги . строго.