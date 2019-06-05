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Заявление в арбитражный суд на решение налогового органа
Здравствуйте уважаемые юристы, в 2019 году компанию налоговая инспекция оштрафовалана некоторую сумму за неправильное исчисление надбавки за вахтовый часы работы.
Сначала была произведена проверка, потом составлен акт одополнительных мероприятиях, вынесено дополнительное решение , потом инспектор
назначил повторные и дополнительные мероприятия и сумма штрафа существенно
увеличилась. Подали апелляцию на УФНС отказало. Считаем повторное мероприятие противоречит законодательству . есть
задача откатить акт на первоначальную штрафную сумму либо отменить вовсе в виду
неправильного его принятия, основываясь на нарушениях в процедуре проведения
налоговой проверки.
Решение УФНС по апелляционной жалобе 20 мая 2020
В наличии есть следующие документы:
акт налоговой проверки
извещение о времени и месте рассмотрения
возражения на акт проверки
протокол рассмотрения материалов
решение о проведении дополнительных мероприятий
дополнения к акту
извещение о времени и месте рассмотрения
возражения на дополнение к акту
протокол рассмотрения материалов
дополнение к акту налоговой проверки
решение налоговой
апелляция
письмо из управления ФНС на апелляцию
Хронология (краткая)
В период с 05.06.2019 по 05.08.2019 года была проведенакамеральная проверка Расчета по страховым взносам за 12 месяцев.
05.08.2019 составлен Акт налоговой проверки сумма взносов4 869 528,61 р.
12.09.19г. в ИФНС составлен протокол рассмотренияматериалов налоговой проверки
23.09.19г. вынесено решение о проведении дополнительныхмероприятий налогового контроля в срок до 23.10.2019 года
17.10.2019 былпроведен допрос генерального директора, на котором руководитель подтвердил, что
в Обществе применяется вахтовый метод работы.
14.11.19г. составлены дополнения к Акту налоговойпроверки по результатам проведения дополнительных мероприятий на общую сумму 4
869 528,61 рублей, что совпадает с суммой, указанной в акте
19.11.19г. ООО « Ромашка» направлены возражения надополнения к акту налоговой проверки.
10.12.19г. протокол рассмотрения материалов налоговой проверки
27.12.2019 были направлены дополнения к акту налоговойпроверки №2, 20.12.19г. сумма неуплаченных страховых взносов увеличена до 10
224 776,14 руб.
Кроме того, в итоговой части проверяющей сделан вывод о том, что надбавка за вахтовый метод подлежит обложению страховыми взносами, что противоречит позиции Минфина РФ, изложенной в письме от 13 июля 2018 года №
03-04-06/49149, на которое инспектор ссылалась в акте налоговой проверки.
11.03.2020 Инспекциейвынесено Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
На основании данного Решения ООО « Ромашка» привлечено кответственности на сумму 12 269 731,37 руб.( вт.ч. сумма недоимки 10 224 776,14
руб. и штраф 2 044 955,23 руб.)
Оплата Сбербанк или яндекс деньги . строго.
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