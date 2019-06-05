Нужно для фирмы запчастей создать шаблон договора купли-продажи для работы с клиентами.
Защита авторских прав
Мы производим и продаем защиты на окна от грабителей. Сайт нашей продукции:http://www.ochranaokon.ru/ нам принадлежит:
1) торговая марка Дефас в России
2) литовский патент на изобретение
3) мировая регистрация произведений науки: Защелка для окон и дверей
4) мировая регистрация авторского дизайна логотипа « Защита окон «ДЕФАС» Задача: Прекратить продажу подделок. Есть 7 российских и зарубежных сайтов, на которых осуществляется продажа наших товаров - подделок.
Необходимо заблокировать данные сайты.
Были предприняты меры по досудебному урегулированию споров - связь с администраторами сайтов, хостерами, Google, Yandex.
Также есть ряд вопросов, которые требуют пояснения при блокировке сайтов
При запрашивании хостером/гуглом информации о нарушении права на интеллектуальную собственность, как необходимо правильно описывать нарушение?
Отправка патентов на интеллектуальную собственность и совпадение изображений между изобретением и товаром, который продается на сайте не является достаточным аргументом - “не нарушает прав на интеллектуальную собственность”.
Какие действия следует предпринять, если после подачи жалобы от администратора сайта не было реакции в течение месяца, а хостер ответил, что не вправе применять санкции?
Отсутствие реакций со стороны администраторов/хостеров сайта требуют какого-либо документирования для подачи последующего иска в суд?
Как оформлять, если да. Как возможно доказать, что жалоба была направлена также администратору сайта и ответа на нее не последовало, если она отправлялась через форму связи с администратором на сайте whois?
Как производить блокировку сайтов с плагиатом через платежные системы, при наличии возможности оплаты товаров на сайте с помощью банковской карты?
Как действовать в случае перепродажи товара?
Как правильно оформляется, куда направлять и в каких случаях отправляется жалоба в отдел “К” МВД? Если на сайте осуществляется продажа полной копии товара со схожим товарном знаком (например, не Defas, а Defense) возможно ли обращение в антимонопольную службу?
Если да, как правильно составить основание. При обращении в Роспотребнадзор в отношении продажи поддельной продукции, какие понадобятся документы и подтверждения?
Какие можно предъявить основания для подачи жалобы в налоговую и прокуратуру. В какой последовательности и в зависимости от чего лучше осуществлять подачу жалоб: отдел “К” МВД, УФАС, Роспотребнадзор, прокуратура, налоговая?
Обращение в Мосгорсуд и Роскомнадзор - досудебная процедура, насколько она необходима?
Какие возможны досудебные процессы урегулирования спора до подачи иска?
Сохраняется ли порядок действий (подача жалоб и исков) при блокировке зарубежных сайтов (из Украины, Литвы, Латвии и т.д.)
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