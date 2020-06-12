1 марта 2014 г. между ООО «Сервис» и администрацией муниципального района N был заключен договор оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 28 декабря 2015 г. ...
Создать договор купли продажи запчастей
Нужно для фирмы запчастей создать шаблон договора купли-продажи для работы с клиентами.
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